Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 гинеи 1682 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Schulman b.v.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,77 гр
- Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 2 гинеи
- Год 1682
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1682 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Schulman b.v. за 18000 EUR. Торги состоялись 23 октября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- DNW (3)
- Heritage (3)
- Jean ELSEN (1)
- Morton & Eden (1)
- Schulman (1)
- SINCONA (2)
- Spink (2)
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
9000 $
Цена в валюте аукциона 9000 USD
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 2 гинеи 1682 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск