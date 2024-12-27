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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 гинеи 1682 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 2 гинеи 1682 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 2 гинеи 1682 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,77 гр
  • Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 гинеи
  • Год 1682
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1682 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Schulman b.v. за 18000 EUR. Торги состоялись 23 октября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (2)
  • Spink (2)
Великобритания 2 гинеи 1682 "Второй тип" на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
9000 $
Цена в валюте аукциона 9000 USD
Великобритания 2 гинеи 1682 "Второй тип" на аукционе Schulman - October 23, 2024
Продавец Schulman
Дата 23 октября 2024
Сохранность XF
Цена
19435 $
Цена в валюте аукциона 18000 EUR
Великобритания 2 гинеи 1682 "Второй тип" на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1682 "Второй тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1682 "Второй тип" на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1682 "Второй тип" на аукционе Spink - September 22, 2021
Великобритания 2 гинеи 1682 "Второй тип" на аукционе Spink - September 22, 2021
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1682 "Второй тип" на аукционе Heritage - November 6, 2020
Великобритания 2 гинеи 1682 "Второй тип" на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1682 "Второй тип" на аукционе Jean ELSEN - September 19, 2020
Продавец Jean ELSEN
Дата 19 сентября 2020
Сохранность VG
Цена
Великобритания 2 гинеи 1682 "Второй тип" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1682 "Второй тип" на аукционе DNW - December 14, 2017
Продавец DNW
Дата 14 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1682 "Второй тип" на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1682 "Второй тип" на аукционе Morton & Eden - June 11, 2014
Продавец Morton & Eden
Дата 11 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1682 "Второй тип" на аукционе Spink - November 12, 2003
Продавец Spink
Дата 12 ноября 2003
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

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