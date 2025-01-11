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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1681 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1681 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1681 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1681
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1681 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 9894 проданному на аукционе Spink UK за 250 GBP. Торги состоялись 26 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1681 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1681 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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