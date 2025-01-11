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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1681 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1681 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1681 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1681
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1681 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 2275 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 2300 USD. Торги состоялись 7 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VG
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность G
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 100 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2019
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 4, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 4 апреля 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе Davissons Ltd. - October 17, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе CNG - October 7, 2015
Продавец CNG
Дата 7 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 14, 2015
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 26, 2014
Продавец Spink
Дата 26 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - April 23, 2013
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность VF30 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - January 11, 2011
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - January 11, 2011
Продавец Stack's
Дата 11 января 2011
Сохранность VF30 NGC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 23, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 23 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность F
Цена
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Где продать?

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