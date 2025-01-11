Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1681 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1681
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1681 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 2275 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 2300 USD. Торги состоялись 7 октября 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 4 апреля 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Где продать?
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