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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1681 года "Второй тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1681 года "Второй тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1681 года "Второй тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,175 гр
  • Чистого золота (0,1231 oz) 3,8285 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1681
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1681 года "Второй тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 63519 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1620 USD. Торги состоялись 20 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1681 "Второй тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
1102 $
Цена в валюте аукциона 1100 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1681 "Второй тип" на аукционе Heritage - April 21, 2022
Продавец Heritage
Дата 21 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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