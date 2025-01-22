Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1681 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1681
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1681 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 981 проданному на аукционе Spink UK за 800 GBP. Торги состоялись 27 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 ноября 2017
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 2 марта 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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