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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1681 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1681 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 шиллинг 1681 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1681
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1681 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 981 проданному на аукционе Spink UK за 800 GBP. Торги состоялись 27 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1681 "Второй тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
732 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1681 "Второй тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
565 $
Цена в валюте аукциона 440 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1681 "Второй тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1681 "Второй тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1681 "Второй тип" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1681 "Второй тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1681 "Второй тип" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1681 "Второй тип" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1681 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 27, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1681 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность AU50 PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1681 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1681 "Второй тип" на аукционе Heritage - March 2, 2017
Великобритания 1 шиллинг 1681 "Второй тип" на аукционе Heritage - March 2, 2017
Продавец Heritage
Дата 2 марта 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1681 "Второй тип" на аукционе DNW - September 23, 2016
Продавец DNW
Дата 23 сентября 2016
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1681 "Второй тип" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Великобритания 1 шиллинг 1681 "Второй тип" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1681 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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