flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1681 года "Тип 1670-1684" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - Пенни 1681 года "Тип 1670-1684" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - Пенни 1681 года "Тип 1670-1684" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал Пенни
  • Год 1681
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1681 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 17041 проданному на аукционе Heritage Auctions за 135 USD. Торги состоялись 29 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Heritage (1)
Великобритания Пенни 1681 на аукционе CNG - January 18, 2017
Продавец CNG
Дата 18 января 2017
Сохранность XF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 130 USD
Великобритания Пенни 1681 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Великобритания Пенни 1681 на аукционе Heritage - May 29, 2014
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Пенни 1681 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Карла II Монеты Великобритании 1681 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом Пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 11 янв. 2025
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 янв. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть