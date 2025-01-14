Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 крона 1681 года "Четвертый тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 33 гр
- Чистого серебра (0,9814 oz) 30,525 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 крона
- Год 1681
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1681 года "Четвертый тип". Слон и замок. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 440 проданному на аукционе Spink UK за 7500 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (2)
- CNG (1)
- DNW (3)
- Heritage (1)
- London Coins (1)
- Spink (1)
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность G6 NGC
Цена
3544 $
Цена в валюте аукциона 2800 GBP
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 ноября 2016
Сохранность FR
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность FR
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1 крона 1681 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск