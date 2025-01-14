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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 крона 1681 года "Четвертый тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 1 крона 1681 года "Четвертый тип" Слон и замок - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 крона 1681 года "Четвертый тип" Слон и замок - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 33 гр
  • Чистого серебра (0,9814 oz) 30,525 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 крона
  • Год 1681
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1681 года "Четвертый тип". Слон и замок. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 440 проданному на аукционе Spink UK за 7500 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона 1681 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность G6 NGC
Цена
3544 $
Цена в валюте аукциона 2800 GBP
Великобритания 1 крона 1681 "Четвертый тип" на аукционе CNG - October 8, 2022
Великобритания 1 крона 1681 "Четвертый тип" на аукционе CNG - October 8, 2022
Продавец CNG
Дата 8 октября 2022
Сохранность F
Цена
5500 $
Цена в валюте аукциона 5500 USD
Великобритания 1 крона 1681 "Четвертый тип" на аукционе DNW - January 23, 2020
Продавец DNW
Дата 23 января 2020
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1681 "Четвертый тип" на аукционе DNW - February 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1681 "Четвертый тип" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1681 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 30, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 ноября 2016
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1 крона 1681 "Четвертый тип" на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1681 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 4, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1 крона 1681 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 1 крона 1681 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность VF25 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1681 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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