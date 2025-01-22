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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1681 года "Второй тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 1 шиллинг 1681 года "Второй тип" Слон и замок - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 шиллинг 1681 года "Второй тип" Слон и замок - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1681
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1681 года "Второй тип". Слон и замок. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Spink UK за 4000 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2024.

Сохранность
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Великобритания 1 шиллинг 1681 "Второй тип" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность F
Цена
5076 $
Цена в валюте аукциона 4000 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1681 "Второй тип" на аукционе Spink - April 28, 2017
Продавец Spink
Дата 28 апреля 2017
Сохранность FR
Цена
******
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