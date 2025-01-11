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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1681 года "Четвертый тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон и замок

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Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1681
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1681 года "Четвертый тип". Слон и замок. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 30770 проданному на аукционе Heritage Auctions за 35250 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
6345 $
Цена в валюте аукциона 5000 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
13208 $
Цена в валюте аукциона 12000 CHF
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе DNW - March 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - March 18, 2018
Продавец London Coins
Дата 18 марта 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - March 5, 2017
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - April 26, 2010
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность VG8 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 23, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 23 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 31, 2004
Продавец Spink
Дата 31 марта 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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