Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1681 года "Четвертый тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1681
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1681 года "Четвертый тип". Слон и замок. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 30770 проданному на аукционе Heritage Auctions за 35250 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- DNW (2)
- Heritage (2)
- London Coins (2)
- Numismatica Ars Classica (1)
- Spink (4)
- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
13208 $
Цена в валюте аукциона 12000 CHF
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность VG8 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1681 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск