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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 крона 1666 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 крона 1666 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 крона 1666 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 33 гр
  • Чистого серебра (0,9814 oz) 30,525 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 крона
  • Год 1666
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1666 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 2215 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 8400 USD. Торги состоялись 2 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
736 $
Цена в валюте аукциона 580 GBP
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VG
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VG
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе NOONANS - November 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 ноября 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе Spink - October 27, 2023
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VG
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе Spink - January 15, 2023
Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность VF35 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе CNG - October 8, 2022
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе CNG - October 8, 2022
Продавец CNG
Дата 8 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе NOONANS - June 15, 2022
Продавец NOONANS
Дата 15 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе Spink - May 4, 2022
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе Spink - May 4, 2022
Продавец Spink
Дата 4 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе CNG - March 11, 2022
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе CNG - March 11, 2022
Продавец CNG
Дата 11 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе DNW - March 9, 2022
Продавец DNW
Дата 9 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1666 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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