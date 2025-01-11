Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 крона 1666 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 33 гр
- Чистого серебра (0,9814 oz) 30,525 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 крона
- Год 1666
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1666 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 2215 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 8400 USD. Торги состоялись 2 июня 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VG
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 4 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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