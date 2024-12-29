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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1666 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1666 Третий тип
Средняя цена 4800 $
Продажи
0 19

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1666 Второй тип
Средняя цена 620 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
1 крона 1666 Второй тип Слон
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1666 Третий тип
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1666 Третий тип Слон
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1666 Первый тип
Средняя цена 35000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1666 Первый тип Слон
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1666 Портрет золотой гинеи
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1666 Второй тип
Средняя цена 8700 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Пенни без года (1662-1685) Обозначение номинала "I"
Средняя цена 170 $
Продажи
0 11
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