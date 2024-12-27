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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1666 года "Портрет золотой гинеи" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1666 года "Портрет золотой гинеи" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 шиллинг 1666 года "Портрет золотой гинеи" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1666
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1666 года "Портрет золотой гинеи". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1961 проданному на аукционе Spink UK за 3500 GBP. Торги состоялись 28 апреля 2017.

Сохранность
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 1 шиллинг 1666 "Портрет золотой гинеи" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность G
Цена
3316 $
Цена в валюте аукциона 2700 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1666 "Портрет золотой гинеи" на аукционе Spink - December 10, 2019
Продавец Spink
Дата 10 декабря 2019
Сохранность F
Цена
856 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1666 "Портрет золотой гинеи" на аукционе London Coins - March 3, 2019
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2019
Сохранность VG
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1666 "Портрет золотой гинеи" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1666 "Портрет золотой гинеи" на аукционе Spink - April 28, 2017
Продавец Spink
Дата 28 апреля 2017
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1666 "Портрет золотой гинеи" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 24, 2013
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 сентября 2013
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1666 "Портрет золотой гинеи" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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