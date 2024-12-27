Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1666 года "Портрет золотой гинеи" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1666
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1666 года "Портрет золотой гинеи". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1961 проданному на аукционе Spink UK за 3500 GBP. Торги состоялись 28 апреля 2017.
Сохранность
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- Spink (4)
- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
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