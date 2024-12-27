Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1666 года "Первый тип". Слон (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Слон
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1666
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1666 года "Первый тип". Слон. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 976 проданному на аукционе Spink UK за 6800 GBP. Торги состоялись 28 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность F
Цена
757 $
Цена в валюте аукциона 580 GBP
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2017
Сохранность VG
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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