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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1666 года "Первый тип". Слон (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон

Аверс монеты - 1 шиллинг 1666 года "Первый тип" Слон - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 шиллинг 1666 года "Первый тип" Слон - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1666
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1666 года "Первый тип". Слон. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 976 проданному на аукционе Spink UK за 6800 GBP. Торги состоялись 28 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1666 "Первый тип" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
3807 $
Цена в валюте аукциона 3000 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1666 "Первый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 21, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность F
Цена
757 $
Цена в валюте аукциона 580 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1666 "Первый тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1666 "Первый тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1666 "Первый тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1666 "Первый тип" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1666 "Первый тип" на аукционе St James’s - September 22, 2022
Продавец St James’s
Дата 22 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1666 "Первый тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1666 "Первый тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность G
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1666 "Первый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1666 "Первый тип" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1666 "Первый тип" на аукционе London Coins - June 7, 2020
Продавец London Coins
Дата 7 июня 2020
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1666 "Первый тип" на аукционе Heritage - February 20, 2020
Великобритания 1 шиллинг 1666 "Первый тип" на аукционе Heritage - February 20, 2020
Продавец Heritage
Дата 20 февраля 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1666 "Первый тип" на аукционе DNW - January 29, 2020
Продавец DNW
Дата 29 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1666 "Первый тип" на аукционе Coin Cabinet - June 15, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 июня 2019
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1666 "Первый тип" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1666 "Первый тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность PO
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1666 "Первый тип" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1666 "Первый тип" на аукционе London Coins - September 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2017
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1666 "Первый тип" на аукционе Spink - April 28, 2017
Продавец Spink
Дата 28 апреля 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1666 "Первый тип" на аукционе DNW - December 13, 2016
Продавец DNW
Дата 13 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1666 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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