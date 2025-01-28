Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1666 года "Третий тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1666
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1666 года "Третий тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 8000 GBP. Торги состоялись 29 сентября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 ноября 2019
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 29 сентября 2014
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
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