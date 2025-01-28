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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1666 года "Третий тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1666 года "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1666 года "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1666
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1666 года "Третий тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 8000 GBP. Торги состоялись 29 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1666 "Третий тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность FR
Цена
630 $
Цена в валюте аукциона 520 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1666 "Третий тип" на аукционе Spink - December 10, 2019
Продавец Spink
Дата 10 декабря 2019
Сохранность FR
Цена
1053 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1666 "Третий тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 21, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 ноября 2019
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1666 "Третий тип" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1666 "Третий тип" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1666 "Третий тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 29, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 29 сентября 2014
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1666 "Третий тип" на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1666 "Третий тип" на аукционе Spink - March 31, 2005
Продавец Spink
Дата 31 марта 2005
Сохранность PO
Цена
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Где продать?

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