flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 крона 1666 года "Второй тип". Слон (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон

Аверс монеты - 1 крона 1666 года "Второй тип" Слон - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 крона 1666 года "Второй тип" Слон - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 33 гр
  • Чистого серебра (0,9814 oz) 30,525 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 крона
  • Год 1666
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1666 года "Второй тип". Слон. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 307 проданному на аукционе Spink UK за 13000 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (5)
  • CNG (5)
  • Davissons Ltd. (1)
  • DNW (10)
  • Heritage (3)
  • Hosker Haynes Auctioneers Ltd (1)
  • Künker (1)
  • London Coins (12)
  • Nihon (2)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • NOONANS (2)
  • Spink (16)
  • Stack's (1)
  • TimeLine Auctions (1)
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
6599 $
Цена в валюте аукциона 5200 GBP
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе CNG - September 18, 2024
Продавец CNG
Дата 18 сентября 2024
Сохранность F
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - September 12, 2023
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 12 сентября 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе Spink - March 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе Spink - March 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VG
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе CNG - October 8, 2022
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе CNG - October 8, 2022
Продавец CNG
Дата 8 октября 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность FR
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность G
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность G
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VG
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1666 "Второй тип" на аукционе DNW - May 5, 2021
Продавец DNW
Дата 5 мая 2021
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 крона 1666 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Карла II Монеты Великобритании 1666 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1 крона Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 янв. 2025
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 янв. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 5 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть