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1 шиллинг 1666 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1666 года "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 шиллинг 1666 года "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1666
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1666 года "Первый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 301 проданному на аукционе Spink UK за 35000 USD. Торги состоялись 17 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1666 "Первый тип" на аукционе Spink - January 17, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1666 "Первый тип" на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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