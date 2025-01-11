Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1666 года "Третий тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,53 гр
- Чистого золота (0,2515 oz) 7,822 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 гинея
- Год 1666
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1666 года "Третий тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 18000 GBP. Торги состоялись 11 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 11 декабря 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
23003 $
Цена в валюте аукциона 18000 GBP
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
9000 $
Цена в валюте аукциона 9000 USD
Продавец CNG
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец CNG
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 21 января 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Где продать?
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