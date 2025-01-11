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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1666 года "Третий тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 гинея 1666 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 гинея 1666 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,53 гр
  • Чистого золота (0,2515 oz) 7,822 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1666
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1666 года "Третий тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 103 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 18000 GBP. Торги состоялись 11 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1666 "Третий тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - December 11, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 11 декабря 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
23003 $
Цена в валюте аукциона 18000 GBP
Великобритания 1 гинея 1666 "Третий тип" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
9000 $
Цена в валюте аукциона 9000 USD
Великобритания 1 гинея 1666 "Третий тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1666 "Третий тип" на аукционе CNG - September 20, 2023
Продавец CNG
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1666 "Третий тип" на аукционе CNG - September 20, 2023
Продавец CNG
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1666 "Третий тип" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1 гинея 1666 "Третий тип" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
Великобритания 1 гинея 1666 "Третий тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1666 "Третий тип" на аукционе Spink - March 25, 2015
Продавец Spink
Дата 25 марта 2015
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1666 "Третий тип" на аукционе Davissons Ltd. - January 21, 2015
Продавец Davissons Ltd.
Дата 21 января 2015
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1666 "Третий тип" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Великобритания 1 гинея 1666 "Третий тип" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1666 "Третий тип" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Великобритания 1 гинея 1666 "Третий тип" на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1666 "Третий тип" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Великобритания 1 гинея 1666 "Третий тип" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1666 "Третий тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 1 гинея 1666 "Третий тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1666 "Третий тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 4, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1666 "Третий тип" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 1 гинея 1666 "Третий тип" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1666 "Третий тип" на аукционе Heritage - April 18, 2011
Великобритания 1 гинея 1666 "Третий тип" на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1666 "Третий тип" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Великобритания 1 гинея 1666 "Третий тип" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2008
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1666 "Третий тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1 гинея 1666 "Третий тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?

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