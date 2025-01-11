Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 крона 1671 года "Третий тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 33 гр
- Чистого серебра (0,9814 oz) 30,525 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 крона
- Год 1671
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1671 года "Третий тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 2158 проданному на аукционе London Coins LTD за 2200 GBP. Торги состоялись 5 декабря 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность VF
Цена
1958 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность VF
Цена
457 $
Цена в валюте аукциона 350 GBP
Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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