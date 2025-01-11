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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 крона 1671 года "Третий тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 крона 1671 года "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 крона 1671 года "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 33 гр
  • Чистого серебра (0,9814 oz) 30,525 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 крона
  • Год 1671
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1671 года "Третий тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 2158 проданному на аукционе London Coins LTD за 2200 GBP. Торги состоялись 5 декабря 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона 1671 "Третий тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 21, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность VF
Цена
1958 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Великобритания 1 крона 1671 "Третий тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 21, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность VF
Цена
457 $
Цена в валюте аукциона 350 GBP
Великобритания 1 крона 1671 "Третий тип" на аукционе Sovereign Rarities - September 24, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1671 "Третий тип" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 крона 1671 "Третий тип" на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1671 "Третий тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 крона 1671 "Третий тип" на аукционе St James’s - November 29, 2023
Продавец St James’s
Дата 29 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1671 "Третий тип" на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1671 "Третий тип" на аукционе CNG - June 14, 2023
Продавец CNG
Дата 14 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 крона 1671 "Третий тип" на аукционе CNG - June 14, 2023
Продавец CNG
Дата 14 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1671 "Третий тип" на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1671 "Третий тип" на аукционе Stack's - May 18, 2023
Великобритания 1 крона 1671 "Третий тип" на аукционе Stack's - May 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 мая 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1671 "Третий тип" на аукционе Davissons Ltd. - May 17, 2023
Продавец Davissons Ltd.
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1671 "Третий тип" на аукционе Spink - January 15, 2023
Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1671 "Третий тип" на аукционе Spink - January 11, 2023
Великобритания 1 крона 1671 "Третий тип" на аукционе Spink - January 11, 2023
Продавец Spink
Дата 11 января 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Великобритания 1 крона 1671 "Третий тип" на аукционе CNG - November 16, 2022
Великобритания 1 крона 1671 "Третий тип" на аукционе CNG - November 16, 2022
Продавец CNG
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1671 "Третий тип" на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1671 "Третий тип" на аукционе Spink - October 2, 2022
Великобритания 1 крона 1671 "Третий тип" на аукционе Spink - October 2, 2022
Продавец Spink
Дата 2 октября 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
Великобритания 1 крона 1671 "Третий тип" на аукционе Spink - October 2, 2022
Великобритания 1 крона 1671 "Третий тип" на аукционе Spink - October 2, 2022
Продавец Spink
Дата 2 октября 2022
Сохранность VF20 PCGS
Цена
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Великобритания 1 крона 1671 "Третий тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 12, 2022
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 12 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 крона 1671 "Третий тип" на аукционе Via - July 8, 2022
Продавец Via
Дата 8 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1671 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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