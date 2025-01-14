Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1682 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,175 гр
- Чистого золота (0,1231 oz) 3,8285 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1682
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1682 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 146 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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