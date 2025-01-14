flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1682 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1682 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1682 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,175 гр
  • Чистого золота (0,1231 oz) 3,8285 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1682
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1682 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 146 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • NOONANS (1)
  • SINCONA (1)
  • Spink (1)
Великобритания 1/2 гинеи 1682 "Второй тип" на аукционе NOONANS - May 24, 2022
Продавец NOONANS
Дата 24 мая 2022
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1682 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
4240 $
Цена в валюте аукциона 4250 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1682 "Второй тип" на аукционе Spink - March 27, 2018
Продавец Spink
Дата 27 марта 2018
Сохранность F
Цена
1063 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1682 "Второй тип" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 1/2 гинеи 1682 "Второй тип" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1682 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Карла II Монеты Великобритании 1682 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 1/2 гинеи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Rhenumis
Аукцион 14 янв. 2025
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 янв. 2025
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть