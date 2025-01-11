Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1682 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,385 гр
- Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 гинея
- Год 1682
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1682 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 32726 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8400 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2160 $
Цена в валюте аукциона 2160 USD
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
8400 $
Цена в валюте аукциона 8400 USD
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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