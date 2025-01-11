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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1682 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 6 пенсов 1682 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 6 пенсов 1682 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1682
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1682 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 257 проданному на аукционе Spink UK за 700 GBP. Торги состоялись 15 апреля 2004.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1682 на аукционе CNG - November 6, 2024
Продавец CNG
Дата 6 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 170 USD
Великобритания 6 пенсов 1682 на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность VF
Цена
460 $
Цена в валюте аукциона 380 GBP
Великобритания 6 пенсов 1682 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1682 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1682 на аукционе St James’s - October 14, 2021
Великобритания 6 пенсов 1682 на аукционе St James’s - October 14, 2021
Продавец St James’s
Дата 14 октября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1682 на аукционе DNW - September 9, 2020
Продавец DNW
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1682 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1682 на аукционе Spink - July 3, 2018
Продавец Spink
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1682 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 4, 2016
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1682 на аукционе Spink - March 23, 2011
Продавец Spink
Дата 23 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1682 на аукционе Spink - June 26, 2008
Продавец Spink
Дата 26 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1682 на аукционе Spink - April 15, 2004
Продавец Spink
Дата 15 апреля 2004
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1682 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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