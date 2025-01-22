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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1671 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1671 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 шиллинг 1671 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1671
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1671 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 965 проданному на аукционе Spink UK за 2700 GBP. Торги состоялись 27 июня 2022.

Сохранность
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  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Katz (1)
  • London Coins (1)
  • Spink (5)
Великобритания 1 шиллинг 1671 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VG
Цена
178 $
Цена в валюте аукциона 140 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1671 "Второй тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1671 "Второй тип" на аукционе Katz - May 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF
Цена
365 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Великобритания 1 шиллинг 1671 "Второй тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1671 "Второй тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1671 "Второй тип" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1671 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 3, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 3 февраля 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1671 "Второй тип" на аукционе Spink - September 24, 2008
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1671 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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