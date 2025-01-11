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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса 1671 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 3 пенса 1671 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 3 пенса 1671 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1671
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1671 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 2921 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 852 USD. Торги состоялись 12 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Roxbury’s (1)
  • TimeLine Auctions (1)
Великобритания 3 пенса 1671 на аукционе CNG - June 14, 2023
Продавец CNG
Дата 14 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Великобритания 3 пенса 1671 на аукционе CNG - June 14, 2023
Продавец CNG
Дата 14 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Великобритания 3 пенса 1671 на аукционе Roxbury’s - March 3, 2023
Продавец Roxbury’s
Дата 3 марта 2023
Сохранность F
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 90 AUD
Великобритания 3 пенса 1671 на аукционе TimeLine Auctions - December 3, 2021
Продавец TimeLine Auctions
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1671 на аукционе Goldberg - September 16, 2020
Великобритания 3 пенса 1671 на аукционе Goldberg - September 16, 2020
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2020
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
Великобритания 3 пенса 1671 на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Великобритания 3 пенса 1671 на аукционе Goldberg - February 15, 2017
Продавец Goldberg
Дата 15 февраля 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1671 на аукционе Heritage - March 12, 2015
Великобритания 3 пенса 1671 на аукционе Heritage - March 12, 2015
Продавец Heritage
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 3 пенса 1671 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 3 пенса 1671 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 3 пенса 1671 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 3 пенса 1671 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Продавец Stack's
Дата 22 января 2025
Сохранность MS62 NGC
К аукциону

Где продать?

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