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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1671 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1671 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1671 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1671
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1671 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 66 EUR. Торги состоялись 12 мая 2019.

Сохранность
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1671 на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
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