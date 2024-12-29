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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1671 года "Третий тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 гинея 1671 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 гинея 1671 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,385 гр
  • Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1671
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1671 года "Третий тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 5395 проданному на аукционе Spink UK за 7500 GBP. Торги состоялись 29 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1671 "Третий тип" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1671 "Третий тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
2003 $
Цена в валюте аукциона 1800 CHF
Великобритания 1 гинея 1671 "Третий тип" на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность F
Цена
3090 $
Цена в валюте аукциона 2600 GBP
Великобритания 1 гинея 1671 "Третий тип" на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность VG
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1671 "Третий тип" на аукционе Spink - April 29, 2021
Продавец Spink
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1671 "Третий тип" на аукционе DNW - December 3, 2018
Продавец DNW
Дата 3 декабря 2018
Сохранность FR
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1671 "Третий тип" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 1 гинея 1671 "Третий тип" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1671 "Третий тип" на аукционе UBS - January 28, 2003
Продавец UBS
Дата 28 января 2003
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1671 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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