Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1679 года "Второй тип". Перья на обеих сторонах (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Перья на обеих сторонах
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1679
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1679 года "Второй тип". Перья на обеих сторонах. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1187 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 8000 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Morton & Eden (1)
- NOONANS (1)
- Numismatica Ars Classica (1)
- Spink (3)
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
9026 $
Цена в валюте аукциона 8000 CHF
Где продать?
Для продажи 1 шиллинг 1679 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск