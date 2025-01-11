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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1679 года "Второй тип". Перья на обеих сторонах (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Перья на обеих сторонах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1679 года "Второй тип" Перья на обеих сторонах - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 шиллинг 1679 года "Второй тип" Перья на обеих сторонах - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1679
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1679 года "Второй тип". Перья на обеих сторонах. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1187 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 8000 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе Numismatica Ars Classica - December 3, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
9026 $
Цена в валюте аукциона 8000 CHF
Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
3329 $
Цена в валюте аукциона 2500 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1679 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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