Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1679 года "Второй тип". Перья только под портретом (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Перья только под портретом
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1679
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1679 года "Второй тип". Перья только под портретом. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 413 проданному на аукционе Spink UK за 3500 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2024.
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 ноября 2017
Сохранность VF
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