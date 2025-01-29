flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1679 года "Второй тип". Перья только под портретом (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Перья только под портретом

Аверс монеты - 1 шиллинг 1679 года "Второй тип" Перья только под портретом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 шиллинг 1679 года "Второй тип" Перья только под портретом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1679
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1679 года "Второй тип". Перья только под портретом. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 413 проданному на аукционе Spink UK за 3500 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Spink (4)
Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
4442 $
Цена в валюте аукциона 3500 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность F
Цена
1997 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность G
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 27, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1679 "Второй тип" на аукционе Spink - September 24, 2008
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1679 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Карла II Монеты Великобритании 1679 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1 шиллинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 5 янв. 2025
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 29 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть