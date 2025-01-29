1 шиллинг 1679 года "Второй тип". Перья только под портретом (Великобритания, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1679 года "Второй тип". Перья только под портретом. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 413 проданному на аукционе Spink UK за 3500 GBP. Торги состоялись 17 декабря 2024.

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