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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1679 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 6 пенсов 1679 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 6 пенсов 1679 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1679
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1679 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 13 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1000 USD. Торги состоялись 13 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1679 на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Великобритания 6 пенсов 1679 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
319 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Великобритания 6 пенсов 1679 на аукционе London Coins - June 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1679 на аукционе Heritage - January 20, 2022
Продавец Heritage
Дата 20 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1679 на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1679 на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1679 на аукционе DNW - January 23, 2020
Продавец DNW
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1679 на аукционе Heritage - January 2, 2020
Великобритания 6 пенсов 1679 на аукционе Heritage - January 2, 2020
Продавец Heritage
Дата 2 января 2020
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1679 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 6 пенсов 1679 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1679 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1679 на аукционе Davissons Ltd. - August 29, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 29 августа 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1679 на аукционе CNG - March 28, 2018
Продавец CNG
Дата 28 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1679 на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1679 на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1679 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 4, 2016
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1679 на аукционе DNW - March 24, 2016
Продавец DNW
Дата 24 марта 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1679 на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1679 на аукционе Heritage - April 23, 2013
Великобритания 6 пенсов 1679 на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1679 на аукционе Heritage - April 26, 2010
Великобритания 6 пенсов 1679 на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1679 на аукционе Spink - June 26, 2008
Продавец Spink
Дата 26 июня 2008
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1679 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - June 7, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 июня 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1679 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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