Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1679 года (Великобритания, Карл II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 6 пенсов
- Год 1679
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1679 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 13 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1000 USD. Торги состоялись 13 октября 2021.
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Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 140 USD
Продавец Heritage
Дата 20 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 2 января 2020
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 29 августа 2018
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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