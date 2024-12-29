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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1679 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1679 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1679 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1679
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1679 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 8585 проданному на аукционе Spink UK за 450 GBP. Торги состоялись 27 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1679 на аукционе CNG - November 6, 2024
Продавец CNG
Дата 6 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1679 на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1679 на аукционе CNG - March 11, 2022
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1679 на аукционе CNG - March 11, 2022
Продавец CNG
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1679 на аукционе CNG - October 20, 2021
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1679 на аукционе CNG - October 20, 2021
Продавец CNG
Дата 20 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1679 на аукционе CNG - September 1, 2021
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1679 на аукционе CNG - September 1, 2021
Продавец CNG
Дата 1 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1679 на аукционе Goldberg - September 6, 2017
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1679 на аукционе Goldberg - September 6, 2017
Продавец Goldberg
Дата 6 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1679 на аукционе Downies - March 17, 2017
Продавец Downies
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1679 на аукционе Spink - September 24, 2015
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1679 на аукционе Spink - September 24, 2015
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1679 на аукционе Goldberg - September 16, 2015
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1679 на аукционе Goldberg - September 16, 2015
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1679 на аукционе Baldwin's of St. James's - May 20, 2015
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 20 мая 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1679 на аукционе Davissons Ltd. - April 29, 2015
Продавец Davissons Ltd.
Дата 29 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1679 на аукционе Davissons Ltd. - April 24, 2014
Продавец Davissons Ltd.
Дата 24 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1679 на аукционе Davissons Ltd. - April 6, 2013
Продавец Davissons Ltd.
Дата 6 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1679 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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