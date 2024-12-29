Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
4 пенса (1 Грот) 1679 года (Великобритания, Карл II)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2 гр
- Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1679
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1679 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 8585 проданному на аукционе Spink UK за 450 GBP. Торги состоялись 27 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 20 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 29 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 24 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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