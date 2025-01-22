Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1667 года "Третий тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,53 гр
- Чистого золота (0,2515 oz) 7,822 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 гинея
- Год 1667
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1667 года "Третий тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе Spink UK за 2700 GBP. Торги состоялись 7 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- GINZA (1)
- Goldberg (1)
- London Coins (1)
- Nihon (1)
- SINCONA (1)
- Spink (4)
- Stack's (2)
- WAG (1)
Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1561 $
Цена в валюте аукциона 240000 JPY
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
1703 $
Цена в валюте аукциона 1700 CHF
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 25 сентября 2013
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1 гинея 1667 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск