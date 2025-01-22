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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1667 года "Третий тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 гинея 1667 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 гинея 1667 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,53 гр
  • Чистого золота (0,2515 oz) 7,822 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1667
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1667 года "Третий тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе Spink UK за 2700 GBP. Торги состоялись 7 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1667 "Третий тип" на аукционе Nihon - December 15, 2024
Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1561 $
Цена в валюте аукциона 240000 JPY
Великобритания 1 гинея 1667 "Третий тип" на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 гинея 1667 "Третий тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
1703 $
Цена в валюте аукциона 1700 CHF
Великобритания 1 гинея 1667 "Третий тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1667 "Третий тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1667 "Третий тип" на аукционе GINZA - November 20, 2021
Продавец GINZA
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1667 "Третий тип" на аукционе Stack's - October 21, 2020
Великобритания 1 гинея 1667 "Третий тип" на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1667 "Третий тип" на аукционе Stack's - January 18, 2020
Великобритания 1 гинея 1667 "Третий тип" на аукционе Stack's - January 18, 2020
Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1667 "Третий тип" на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1667 "Третий тип" на аукционе Spink - July 5, 2017
Продавец Spink
Дата 5 июля 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1667 "Третий тип" на аукционе Spink - September 22, 2014
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2014
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 гинея 1667 "Третий тип" на аукционе Goldberg - September 25, 2013
Великобритания 1 гинея 1667 "Третий тип" на аукционе Goldberg - September 25, 2013
Продавец Goldberg
Дата 25 сентября 2013
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1667 "Третий тип" на аукционе Spink - September 24, 2008
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2008
Сохранность F
Цена
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Где продать?

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