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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1667 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1667 Третий тип
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 12

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1667 Второй тип
Средняя цена 310 $
Продажи
1 60
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1667 Третий тип
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Пенни без года (1662-1685) Обозначение номинала "I"
Средняя цена 170 $
Продажи
0 11
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