Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1667 года "Третий тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1667
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1667 года "Третий тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 245 проданному на аукционе Spink UK за 3500 GBP. Торги состоялись 6 декабря 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- DNW (2)
- Spink (3)
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