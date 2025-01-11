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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1667 года "Третий тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1667 года "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1667 года "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1667
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1667 года "Третий тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 245 проданному на аукционе Spink UK за 3500 GBP. Торги состоялись 6 декабря 2017.

Сохранность
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  • Spink (3)
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1667 "Третий тип" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность FR
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1667 "Третий тип" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность F
Цена
4689 $
Цена в валюте аукциона 3500 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1667 "Третий тип" на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность FR
Цена
1916 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1667 "Третий тип" на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1667 "Третий тип" на аукционе Spink - March 31, 2005
Продавец Spink
Дата 31 марта 2005
Сохранность FR
Цена
******
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