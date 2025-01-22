Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1664 года "Третий тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,53 гр
- Чистого золота (0,2515 oz) 7,822 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 гинея
- Год 1664
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1664 года "Третий тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 3400 GBP. Торги состоялись 17 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2800 $
Цена в валюте аукциона 2600 CHF
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 17 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
4869 $
Цена в валюте аукциона 3400 GBP
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