Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1665 года "Третий тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,53 гр
- Чистого золота (0,2515 oz) 7,822 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 гинея
- Год 1665
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1665 года "Третий тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 33350 USD. Торги состоялись 26 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4490 $
Цена в валюте аукциона 4500 CHF
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF DETAILS NCS
Цена
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