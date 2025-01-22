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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1665 года "Третий тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 гинея 1665 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 гинея 1665 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,53 гр
  • Чистого золота (0,2515 oz) 7,822 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1665
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1665 года "Третий тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 33350 USD. Торги состоялись 26 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1665 "Третий тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4490 $
Цена в валюте аукциона 4500 CHF
Великобритания 1 гинея 1665 "Третий тип" на аукционе DNW - December 13, 2016
Продавец DNW
Дата 13 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
2791 $
Цена в валюте аукциона 2200 GBP
Великобритания 1 гинея 1665 "Третий тип" на аукционе DNW - September 23, 2016
Продавец DNW
Дата 23 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1665 "Третий тип" на аукционе Goldberg - June 2, 2010
Великобритания 1 гинея 1665 "Третий тип" на аукционе Goldberg - June 2, 2010
Продавец Goldberg
Дата 2 июня 2010
Сохранность SP62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1665 "Третий тип" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Великобритания 1 гинея 1665 "Третий тип" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2008
Сохранность SP62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1665 "Третий тип" на аукционе Stack's - March 10, 2006
Великобритания 1 гинея 1665 "Третий тип" на аукционе Stack's - March 10, 2006
Продавец Stack's
Дата 10 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1665 "Третий тип" на аукционе Stack's - April 20, 2005
Великобритания 1 гинея 1665 "Третий тип" на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF DETAILS NCS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1665 "Третий тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1 гинея 1665 "Третий тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1665 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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