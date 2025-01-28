flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1665 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 гинеи 1665 Первый тип
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 гинея 1665 Третий тип
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 гинея 1665 Третий тип Слон
Средняя цена 4600 $
Продажи
0 2

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1665 Второй тип
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Пенни без года (1662-1685) Обозначение номинала "I"
Средняя цена 170 $
Продажи
0 11
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть