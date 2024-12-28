Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1665 года "Третий тип". Слон (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Слон
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,53 гр
- Чистого золота (0,2515 oz) 7,822 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 гинея
- Год 1665
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1665 года "Третий тип". Слон. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе Spink UK за 4800 GBP. Торги состоялись 5 мая 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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