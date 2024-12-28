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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1665 года "Третий тип". Слон (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон

Аверс монеты - 1 гинея 1665 года "Третий тип" Слон - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 гинея 1665 года "Третий тип" Слон - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,53 гр
  • Чистого золота (0,2515 oz) 7,822 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1665
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1665 года "Третий тип". Слон. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 112 проданному на аукционе Spink UK за 4800 GBP. Торги состоялись 5 мая 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1665 "Третий тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4577 $
Цена в валюте аукциона 4250 CHF
Великобритания 1 гинея 1665 "Третий тип" на аукционе Spink - May 5, 2005
Продавец Spink
Дата 5 мая 2005
Сохранность XF
Цена
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