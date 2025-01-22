Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1664 года "Третий тип". Слон (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Слон
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,53 гр
- Чистого золота (0,2515 oz) 7,822 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 гинея
- Год 1664
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1664 года "Третий тип". Слон. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 898 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 1250000 JPY. Торги состоялись 18 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 26 марта 2024
Сохранность VF
Цена
3791 $
Цена в валюте аукциона 3000 GBP
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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