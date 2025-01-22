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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1664 года "Третий тип". Слон (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон

Аверс монеты - 1 гинея 1664 года "Третий тип" Слон - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 гинея 1664 года "Третий тип" Слон - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,53 гр
  • Чистого золота (0,2515 oz) 7,822 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1664
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1664 года "Третий тип". Слон. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 898 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 1250000 JPY. Торги состоялись 18 ноября 2023.

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Великобритания 1 гинея 1664 "Третий тип" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - March 26, 2024
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 26 марта 2024
Сохранность VF
Цена
3791 $
Цена в валюте аукциона 3000 GBP
Великобритания 1 гинея 1664 "Третий тип" на аукционе GINZA - November 18, 2023
Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
8359 $
Цена в валюте аукциона 1250000 JPY
Великобритания 1 гинея 1664 "Третий тип" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1664 "Третий тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1664 "Третий тип" на аукционе Spink - September 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2016
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1664 "Третий тип" на аукционе London Coins - March 1, 2015
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2015
Сохранность VG
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1664 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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