Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1663 года "Первый тип". Слон (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Слон
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,53 гр
- Чистого золота (0,2515 oz) 7,822 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 гинея
- Год 1663
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1663 года "Первый тип". Слон. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 95000 USD. Торги состоялись 14 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
20400 $
Цена в валюте аукциона 20400 USD
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF
Цена
10072 $
Цена в валюте аукциона 8500 GBP
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 января 2018
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Где продать?
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