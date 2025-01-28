flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1663 года "Первый тип". Слон (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон

Аверс монеты - 1 гинея 1663 года "Первый тип" Слон - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 гинея 1663 года "Первый тип" Слон - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,53 гр
  • Чистого золота (0,2515 oz) 7,822 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1663
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1663 года "Первый тип". Слон. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 95000 USD. Торги состоялись 14 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • DNW (1)
  • Heritage (2)
  • London Coins (1)
  • New York Sale (1)
  • SINCONA (1)
  • Spink (2)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 1 гинея 1663 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
20400 $
Цена в валюте аукциона 20400 USD
Великобритания 1 гинея 1663 "Первый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 9, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF
Цена
10072 $
Цена в валюте аукциона 8500 GBP
Великобритания 1 гинея 1663 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1663 "Первый тип" на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1663 "Первый тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1663 "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - January 14, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 января 2018
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1663 "Первый тип" на аукционе New York Sale - January 10, 2018
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
Великобритания 1 гинея 1663 "Первый тип" на аукционе Spink - July 5, 2017
Продавец Spink
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1663 "Первый тип" на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность UNC PL
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1663 "Первый тип" на аукционе Spink - October 6, 2011
Продавец Spink
Дата 6 октября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1663 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Карла II Монеты Великобритании 1663 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 1 гинея Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 5 янв. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть