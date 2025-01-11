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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1663 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1663 Первый тип
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 гинея 1663 Первый тип Слон
Средняя цена 39000 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 гинея 1663 Второй тип
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1663 Первый тип
Средняя цена 970 $
Продажи
0 99
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1663 Первый тип
Средняя цена 2100 $
Продажи
1 84
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1663 Первый тип
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 275
Аверс
Реверс
Пенни без года (1662-1685) Обозначение номинала "I"
Средняя цена 170 $
Продажи
0 11
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