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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1664 года "Второй тип". Слон (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон

Аверс монеты - 1 гинея 1664 года "Второй тип" Слон - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 гинея 1664 года "Второй тип" Слон - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,53 гр
  • Чистого золота (0,2515 oz) 7,822 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1664
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1664 года "Второй тип". Слон. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 77625 USD. Торги состоялись 26 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1664 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность VG DETAILS NGC
Цена
2794 $
Цена в валюте аукциона 2800 CHF
Великобритания 1 гинея 1664 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Великобритания 1 гинея 1664 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2008
Сохранность MS64 NGC
Цена
77625 $
Цена в валюте аукциона 77625 USD
Великобритания 1 гинея 1664 "Второй тип" на аукционе Spink - September 27, 2007
Продавец Spink
Дата 27 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1664 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1 гинея 1664 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1664 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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