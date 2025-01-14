flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Золотые монеты Броуд Карла II - Великобритания

type-coin
type-coin

Броуд 1662

Год Знак Описание Продажи Продажи
1662 2 39
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Карла II Все британские монеты британские монеты номиналом Броуд Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Rhenumis
Аукцион 14 янв. 2025
Top lot
Top lot
Rönesans Salzgitter GmbH
Аукцион 29 дек. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть