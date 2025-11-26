1 крона 1660 года (Великобритания, Содружество)

Где продать монету 1 крона 1660 года?

Для продажи 1 крона 1660 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.