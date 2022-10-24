flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Юнайт 1660 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - Юнайт 1660 года - цена золотой монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - Юнайт 1660 года - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес9,1 гр
  • Чистого золота (0,2683 oz) 8,3447 гр
  • Диаметр34 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • НоминалЮнайт
  • Год1660
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:18000 USD
График аукционных продаж Юнайт 1660 года - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт 1660 года. Это золотая монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 1143 проданному на аукционе SINCONA AG за 18000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Юнайт 1660 на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьVF35 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Содружества юнайт 1660 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты юнайт 1660 года составляет 18000 USD. В монете содержится 8,3447 гр чистого золота, поэтому ниже 1119,11 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт 1660 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт 1660 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету юнайт 1660 года?

Для продажи юнайт 1660 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет СодружестваМонеты Великобритании 1660 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом ЮнайтНумизматические аукционы