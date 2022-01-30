flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1/2 кроны (Полукрона) 1649 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1649 года - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1649 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Spink

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Год1649
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:1400 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) 1649 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1649 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 97158 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 30 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1649 на аукционе Heritage - 30 января 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1649 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьXF45 NGC
Цена
2640 $
Цена в валюте аукциона 2640 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1649 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьXF45 NGC
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1649 на аукционе Baldwin's of St. James's - 25 ноября 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата25 ноября 2020
СохранностьFR
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1649 на аукционе Spink - 24 марта 2020
ПродавецSpink
Дата24 марта 2020
СохранностьFR
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1649 на аукционе Spink - 25 сентября 2017
ПродавецSpink
Дата25 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1649 на аукционе Spink - 1 декабря 2005
ПродавецSpink
Дата1 декабря 2005
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Содружества 1/2 кроны (Полукрона) 1649 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1649 года составляет 1400 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) 1649 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1649 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) 1649 года?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1649 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет СодружестваМонеты Великобритании 1649 годаВсе британские монетыбританские серебряные монетыбританские монеты номиналом 1/2 кроны (Полукрона)Нумизматические аукционы