ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1/2 кроны (Полукрона) 1651 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1651 года - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1651 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр35 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал1/2 кроны (Полукрона)
  • Год1651
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2100 USD
Средняя цена (PROOF):18000 USD
График аукционных продаж 1/2 кроны (Полукрона) 1651 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1651 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 31102 проданному на аукционе Heritage Auctions за 17625 USD. Торги состоялись 4 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1651 на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
1710 $
Цена в валюте аукциона 1300 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1651 на аукционе Spink - 3 апреля 2025
ПродавецSpink
Дата3 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
3001 $
Цена в валюте аукциона 2300 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1651 на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1651 на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 мая 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата8 мая 2024
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1651 на аукционе TimeLine Auctions - 9 марта 2024
ПродавецTimeLine Auctions
Дата9 марта 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1651 на аукционе Spink - 13 декабря 2023
ПродавецSpink
Дата13 декабря 2023
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1651 на аукционе Heritage - 19 августа 2023
ПродавецHeritage
Дата19 августа 2023
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1651 на аукционе Heritage - 19 августа 2023
ПродавецHeritage
Дата19 августа 2023
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1651 на аукционе SINCONA - 17 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата17 мая 2023
СохранностьVG
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1651 на аукционе Roxbury’s - 21 октября 2022
ПродавецRoxbury’s
Дата21 октября 2022
СохранностьVG
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1651 на аукционе Spink - 5 июля 2022
ПродавецSpink
Дата5 июля 2022
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1651 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1651 на аукционе Heritage - 30 января 2022
ПродавецHeritage
Дата30 января 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1651 на аукционе Spink - 24 марта 2020
ПродавецSpink
Дата24 марта 2020
СохранностьF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1651 на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2019
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1651 на аукционе Heritage - 30 мая 2019
ПродавецHeritage
Дата30 мая 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1651 на аукционе DNW - 21 марта 2019
ПродавецDNW
Дата21 марта 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1651 на аукционе Spink - 25 сентября 2017
ПродавецSpink
Дата25 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1651 на аукционе Spink - 25 сентября 2017
ПродавецSpink
Дата25 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1651 на аукционе DNW - 15 сентября 2017
ПродавецDNW
Дата15 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1651 на аукционе Spink - 5 июля 2017
ПродавецSpink
Дата5 июля 2017
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Содружества 1/2 кроны (Полукрона) 1651 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1651 года составляет 2100 USD для регулярного чекана и 18000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) 1651 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1651 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) 1651 года?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1651 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
