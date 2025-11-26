1/2 кроны (Полукрона) 1651 года (Великобритания, Содружество)
Фотография: Numismatica Ars Classica
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,925)
- Вес15 гр
- Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
- Диаметр35 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодСодружество
- Номинал1/2 кроны (Полукрона)
- Год1651
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1651 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 31102 проданному на аукционе Heritage Auctions за 17625 USD. Торги состоялись 4 января 2015.
Сколько стоит серебряная монета Содружества 1/2 кроны (Полукрона) 1651 года?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1651 года составляет 2100 USD для регулярного чекана и 18000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) 1651 года?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1651 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1/2 кроны (Полукрона) 1651 года?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1651 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.