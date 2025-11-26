1/2 кроны (Полукрона) 1651 года (Великобритания, Содружество)

Сколько стоит серебряная монета Содружества 1/2 кроны (Полукрона) 1651 года? По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1651 года составляет 2100 USD для регулярного чекана и 18000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 кроны (Полукрона) 1651 года? Информация о текущей стоимости британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1651 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.