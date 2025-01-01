flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Монеты Великобритании 1651 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Юнайт 1651
Средняя цена11000 $
Продажи
053
Аверс
Реверс
2 кроны (Двойная крона) 1651
Средняя цена12000 $
Продажи
022
Аверс
Реверс
1 крона 1651
Средняя цена9100 $
Продажи
014

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1651
Средняя цена11000 $
Продажи
07
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1651
Средняя цена2100 $
Продажи
034
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1651
Средняя цена1100 $
Продажи
0158
Аверс
Реверс
6 пенсов 1651
Средняя цена1900 $
Продажи
151
Аверс
Реверс
2 пенса (Полгрота) без года (1649-1660)
Средняя цена220 $
Продажи
0162
Аверс
Реверс
Пенни без года (1649-1660)
Средняя цена370 $
Продажи
2107
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1649-1660
Средняя цена230 $
Продажи
069
