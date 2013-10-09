flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 шиллинг 1651 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1651 года - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 1 шиллинг 1651 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1651
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1100 USD
График аукционных продаж 1 шиллинг 1651 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (158)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1651 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 39 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 15000 USD. Торги состоялись 9 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 шиллинг 1651 на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьXF
Цена
2104 $
Цена в валюте аукциона 1600 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1651 на аукционе NOONANS - 12 ноября 2025
ПродавецNOONANS
Дата12 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
1118 $
Цена в валюте аукциона 850 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1651 на аукционе CNG - 23 сентября 2025
ПродавецCNG
Дата23 сентября 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1651 на аукционе Tennants Auctioneers - 8 августа 2025
ПродавецTennants Auctioneers
Дата8 августа 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1651 на аукционе CNG - 22 мая 2025
ПродавецCNG
Дата22 мая 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1651 на аукционе Stack's - 16 мая 2025
ПродавецStack's
Дата16 мая 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1651 на аукционе St James’s - 15 апреля 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 апреля 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1651 на аукционе Spink - 3 апреля 2025
ПродавецSpink
Дата3 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1651 на аукционе NOONANS - 11 марта 2025
ПродавецNOONANS
Дата11 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1651 на аукционе NOONANS - 6 марта 2025
ПродавецNOONANS
Дата6 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1651 на аукционе NOONANS - 18 февраля 2025
ПродавецNOONANS
Дата18 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1651 на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1651 на аукционе Spink - 19 января 2025
ПродавецSpink
Дата19 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1651 на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1651 на аукционе St James’s - 15 января 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 января 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1651 на аукционе Heritage - 17 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата17 декабря 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1651 на аукционе Heritage - 17 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата17 декабря 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1651 на аукционе Morton & Eden - 21 ноября 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата21 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1651 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 июля 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 июля 2024
СохранностьUNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1651 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 июля 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 июля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1651 на аукционе CNG - 5 июня 2024
ПродавецCNG
Дата5 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Содружества 1 шиллинг 1651 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 шиллинг 1651 года составляет 1100 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 шиллинг 1651 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 шиллинг 1651 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 шиллинг 1651 года?

Для продажи 1 шиллинг 1651 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

