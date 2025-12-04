flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

6 пенсов 1651 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 6 пенсов 1651 года - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 6 пенсов 1651 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал6 пенсов
  • Год1651
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1900 USD
График аукционных продаж 6 пенсов 1651 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1651 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 1297 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich за 4750 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 6 пенсов 1651 на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьVF
Цена
565 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Великобритания 6 пенсов 1651 на аукционе NOONANS - 18 февраля 2025
ПродавецNOONANS
Дата18 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
580 $
Цена в валюте аукциона 460 GBP
Великобритания 6 пенсов 1651 на аукционе CNG - 23 января 2025
ПродавецCNG
Дата23 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1651 на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1651 на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1651 на аукционе CNG - 12 июня 2024
ПродавецCNG
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1651 на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1651 на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 мая 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата8 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1651 на аукционе Tennants Auctioneers - 22 ноября 2023
ПродавецTennants Auctioneers
Дата22 ноября 2023
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1651 на аукционе Spink - 3 апреля 2023
ПродавецSpink
Дата3 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1651 на аукционе Davissons Ltd. - 31 августа 2022
ПродавецDavissons Ltd.
Дата31 августа 2022
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1651 на аукционе Spink - 5 июля 2022
ПродавецSpink
Дата5 июля 2022
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1651 на аукционе Coin Cabinet - 31 мая 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата31 мая 2022
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1651 на аукционе Spink - 18 ноября 2021
ПродавецSpink
Дата18 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1651 на аукционе Heritage - 20 августа 2021
ПродавецHeritage
Дата20 августа 2021
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1651 на аукционе London Coins - 6 декабря 2020
ПродавецLondon Coins
Дата6 декабря 2020
СохранностьF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1651 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 27 ноября 2020
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата27 ноября 2020
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1651 на аукционе DNW - 3 ноября 2020
ПродавецDNW
Дата3 ноября 2020
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1651 на аукционе DNW - 8 апреля 2020
ПродавецDNW
Дата8 апреля 2020
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1651 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 2 апреля 2020
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата2 апреля 2020
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания 6 пенсов 1651 на аукционе Spink - 24 марта 2020
ПродавецSpink
Дата24 марта 2020
СохранностьF
Цена
******
Где купить?
Великобритания 6 пенсов 1651 на аукционе St James’s - 4 декабря 2025
ПродавецSt James’s
Дата4 декабря 2025
СохранностьF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Содружества 6 пенсов 1651 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 6 пенсов 1651 года составляет 1900 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 6 пенсов 1651 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 6 пенсов 1651 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 6 пенсов 1651 года?

Для продажи 6 пенсов 1651 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
