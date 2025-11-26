flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 крона 1651 года "Тип 1649-1656" (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - 1 крона 1651 года "Тип 1649-1656" - цена серебряной монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - 1 крона 1651 года "Тип 1649-1656" - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,925)
  • Вес30 гр
  • Чистого серебра (0,8922 oz) 27,75 гр
  • Диаметр44 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • Номинал1 крона
  • Год1651
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:11000 USD
График аукционных продаж 1 крона 1651 года "Тип 1649-1656" - цена серебряной монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1651 года. Это серебряная монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 822 проданному на аукционе Spink за 14000 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона 1651 на аукционе Spink - 17 декабря 2024
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
12056 $
Цена в валюте аукциона 9500 GBP
Великобритания 1 крона 1651 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 30 июля 2020
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата30 июля 2020
СохранностьVF
Цена
2856 $
Цена в валюте аукциона 4000 AUD
Великобритания 1 крона 1651 на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2019
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2019
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Великобритания 1 крона 1651 на аукционе Spink - 25 сентября 2017
ПродавецSpink
Дата25 сентября 2017
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 крона 1651 на аукционе Baldwin's of St. James's - 23 сентября 2013
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата23 сентября 2013
СохранностьXF45 NGC
Цена
Великобритания 1 крона 1651 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 4 мая 2010
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата4 мая 2010
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 крона 1651 на аукционе Stack's - 25 апреля 2008
ПродавецStack's
Дата25 апреля 2008
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит серебряная монета Содружества 1 крона 1651 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 крона 1651 года "Тип 1649-1656" составляет 11000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона 1651 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона 1651 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона 1651 года?

Для продажи 1 крона 1651 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

