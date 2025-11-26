flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Юнайт 1651 года (Великобритания, Содружество)

Аверс монеты - Юнайт 1651 года - цена золотой монеты - Великобритания, СодружествоРеверс монеты - Юнайт 1651 года - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес9,1 гр
  • Чистого золота (0,2683 oz) 8,3447 гр
  • Диаметр34 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодСодружество
  • НоминалЮнайт
  • Год1651
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:11000 USD
График аукционных продаж Юнайт 1651 года - цена золотой монеты - Великобритания, Содружество
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт 1651 года. Это золотая монета периода Содружества. Рекорд цены принадлежит лоту 157 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 42000 GBP. Торги состоялись 20 ноября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Юнайт 1651 на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2025
СохранностьXF
Цена
9737 $
Цена в валюте аукциона 7250 GBP
Великобритания Юнайт 1651 на аукционе Künker - 29 января 2025
ПродавецKünker
Дата29 января 2025
СохранностьXF
Цена
6257 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Великобритания Юнайт 1651 на аукционе Stack's - 19 января 2025
Великобритания Юнайт 1651 на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Великобритания Юнайт 1651 на аукционе Morton & Eden - 21 ноября 2024
ПродавецMorton & Eden
Дата21 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Великобритания Юнайт 1651 на аукционе Spink - 9 октября 2024
Великобритания Юнайт 1651 на аукционе Spink - 9 октября 2024
ПродавецSpink
Дата9 октября 2024
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
Великобритания Юнайт 1651 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 18 октября 2023
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата18 октября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Великобритания Юнайт 1651 на аукционе Spink - 3 апреля 2023
ПродавецSpink
Дата3 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Юнайт 1651 на аукционе NOONANS - 9 марта 2023
ПродавецNOONANS
Дата9 марта 2023
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Юнайт 1651 на аукционе Spink - 8 декабря 2022
ПродавецSpink
Дата8 декабря 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Великобритания Юнайт 1651 на аукционе Stack's - 25 августа 2022
Великобритания Юнайт 1651 на аукционе Stack's - 25 августа 2022
ПродавецStack's
Дата25 августа 2022
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Великобритания Юнайт 1651 на аукционе SINCONA - 19 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата19 мая 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Великобритания Юнайт 1651 на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Великобритания Юнайт 1651 на аукционе Heritage - 10 января 2022
Великобритания Юнайт 1651 на аукционе Heritage - 10 января 2022
ПродавецHeritage
Дата10 января 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Великобритания Юнайт 1651 на аукционе Heritage - 10 января 2022
ПродавецHeritage
Дата10 января 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Великобритания Юнайт 1651 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 6 октября 2021
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата6 октября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Великобритания Юнайт 1651 на аукционе DNW - 22 сентября 2021
ПродавецDNW
Дата22 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Юнайт 1651 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 2 сентября 2021
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата2 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Юнайт 1651 на аукционе Spink - 29 марта 2021
ПродавецSpink
Дата29 марта 2021
СохранностьF
Цена
******
Великобритания Юнайт 1651 на аукционе Spink - 15 сентября 2020
Великобритания Юнайт 1651 на аукционе Spink - 15 сентября 2020
ПродавецSpink
Дата15 сентября 2020
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Великобритания Юнайт 1651 на аукционе Spink - 24 марта 2020
ПродавецSpink
Дата24 марта 2020
СохранностьVF
Цена
******
Великобритания Юнайт 1651 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 21 ноября 2019
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата21 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Содружества юнайт 1651 года?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты юнайт 1651 года составляет 11000 USD. В монете содержится 8,3447 гр чистого золота, поэтому ниже 1119,11 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт 1651 года?

Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт 1651 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету юнайт 1651 года?

Для продажи юнайт 1651 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
